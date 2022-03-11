Окупанти завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську

Сьогодні, 11 березня, вранці російські війська завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

Дніпро

За даними ДСНС, у Дніпрі відбулося три авіаудари по місту, а саме: попадання поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, та потрапляння двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим горінням.

Окупанти завдали авіаудари по Дніпру (фото: ДСНС Дніпропетровської області)

Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки.

Луцьк

Мер Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook написав, що вибухи сталися стороні аеродрому. При цьому він закликав українців не публікувати жодних фотографій, адрес та координат.

За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, за попередньою інформацією, жертв немає. Наразі пожежа ліквідується та з'ясовуються всі обставини. На місці працюють відповідні служби.

У зв'язку з вибухами у Луцьку тимчасово припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева та вул. Арцеулова. За даними "Луцьктепла", відновлення роботи котелень відбуватиметься після стабілізації ситуації.

Івано-Франківськ

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що в Івано-Франківську також прогриміли три вибухи. З'явилися відео з місця інциденту.

Геращенко зазначив, що удари у Луцьку та Івано-Франківську було завдано по аеропортах.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що, на жаль, система тривоги, яка є у ЗСУ, не спрацювала і сталися вибухи в аеропорту.

Також він попросив місцевих жителів відійти від вікон, не знімати фото та відео вибухів, та не публікувати їх у мережі, оскільки таким чином ви допомагаєте ворогу та здаєте локації.

"Жителі Крихівців, Чукалівки, Опришівців, мікрорайону "Містечко"! Не їдьте зараз з дому і не переміщайтесь найближчим часом територією ваших районів! Поки тримайтеся вдома заради вашої безпеки! Коли небезпека пройде - повідомлю!" - написав Марцінків у Facebook.