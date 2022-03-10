ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации из Изюма

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 10 марта 2022 17:19
Оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации из Изюма Фото: оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации из Изюма (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска нанесли авиаудар по г. Изюм Харьковской области. Во время атаки в городе проводилась эвакуация населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по мирному населению Харьковщины. Коварный враг нанес авиаудар во время эвакуации людей в городе Изюме. К счастью, никто из гражданского населения и личного состава Изюмского районного управления полиции не пострадал", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, из города удалось эвакуировать 40 автобусов с гражданами.

Фото: оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации из изюма (фото facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, ранее стало известно, что из Изюма успешно эвакуировали около 2 тысяч человек. Также в город прибыл гуманитарный грузовик с продуктами питания и вещами первой необходимости.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины