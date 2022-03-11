ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минобороны РФ признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 08:09
В Минобороны РФ признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску Фото: Сергей Шойгу, министр обороны РФ (kremlin.ru)
Автор: Владимир Костырин

В российском министерстве обороны высказались о своих авиаударах по Луцку, Ивано-Франковску и Днепру рано утром 11 марта, вследствие которых уже есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Минобороны РФ.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", - говорится в заявлении Минобороны страны-агрессора.

У Шойгу рассказали, что были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Отметим, что про удар по Днепру оккупанты ничего не рассказывают, хотя в этом городе их целью стала школа и жилой массив, а не военные объекты, как рассказывают в Минобороны РФ.

Так, в Днепре произошло 3 удара по городу - было попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением. Предварительно - 1 человек погиб.

Отметим, что по словам мэра Луцка Игоря Полищука, взрывы произошли в стороне аэродрома. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. По предварительной информации, жертв нет.

Городские власти Ивано-Франковска призывают горожан отойти от окон, не снимать фото и видео взрывов и не публиковать в сети, чтобы не помочь оккупантам корректировать свой огонь.

Напомним, что ранее, перед российской бомбежкой роддома в Мариуполе, спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции", и таким образом подтвердила обстрел россиянами больницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск Луцк Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"