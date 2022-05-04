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Оккупанты нанесли 34 удара по жилым районам Луганской области, - глава ОВА

Фото: оккупанты снова обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

В течение суток российские оккупанты нанесли 34 удара по жилым районам Луганской области, в результате чего двое человек погибли женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Ранения получили две женщины из Лисичанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают - они удаляют ее с карты Луганской области как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области", - заявил Гайдай.

По его словам, совершено 10 артобстрелов Лисичанска, 8 - Северодонецка, еще 10 - Попаснянской и Горной общин.

При этом повреждены 45 домов и других объектов. 4 дома в Северодонецке, 12 - в Лисичанске, 7 - в Орехове, 6 - в Рубежном, 4 - в Горном, 4 - в Попасной, 2 - во Врубовке.

Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, в ОГА рассказали подробности ракетного обстрела Львовской области.

Мы также писали о том, что в результате ракетных обстрелов повреждены шесть железнодорожных станций.

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