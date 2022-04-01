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Оккупанты с награбленным уходят из Киевской области, на Донбассе ВСУ отбили 7 атак, - сводка Генштаба

Фото: украинский военный (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что войска российских оккупантов продолжают покидать Киевскую область, при этом забирая угнанные авто и награбленное. В восточных областях на начало 37-суток войны продолжаются активные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наши военные наблюдают продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону госграницы с Беларусью.

"Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на временно занятых территориях рашисты ограничивают движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения своих солдат, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Кроме того, оккупанты продолжают мародерство и насилие.

"В отдельных районах временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях", - добавили в штабе.

Украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбили 7 вражеских атак. Бойцы ВСУ уничтожили 3 российских танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы, сбили БПЛА типа "Орлан-10".

"Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли", - говорится в сводке.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал ситуацию на южном направлении и на Донбассе "крайне сложной".

Также мы писали о том, что глава Генерального штаба ВС Британии рассказал о провале плана Путина захватить Киев и всю Украину.

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