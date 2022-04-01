Ближайшие недели будут очень трудными для Украины, но во многом Путин уже проиграл, - глава британского Генштаба

По словам начальника британского штаба обороны, руководитель Кремля был "введен в заблуждение" в отношении эффективности армии свой страны. В ходе мероприятий Института государственного управления (IfG) адмирал отметил, что Путин сегодня "более слабая и более маленькая фигура", чем до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Комментируя объявленный Москвой "отвод войск" из Киевской области он заявил, что Великобритания "крайне осторожно" относится к таким заявлениям, добавив, что есть признаки того, что Кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

"Я думаю, мы видим, что амбиции России захватить Киев и амбиции России захватить всю Украину, и сделать это очень быстро и впечатляюще - эти амбиции развалились. И, похоже, сейчас меньше внимания уделяется Киеву, а больше - востоку и югу. Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы отводятся из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь", - сказал Радакин.

Главнокомандующий ВС Британии обратил внимание, что такое движение войск РФ сопровождаются боями, так как ВСУ "будут атаковать эти российские силы по мере их отступления".

В своем вступительном слове в четверг сэр Тони сказал, что ближайшие недели "по-прежнему будут очень трудными" для Украины, и добавил: "Но во многих отношениях Путин уже проиграл".

"Путин вовсе не является дальновидным манипулятором событий, как он хочет, чтобы мы поверили, он нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок. Как и все авторитарные лица, он позволил ввести себя в заблуждение относительно собственной силы, включая эффективность российских вооруженных сил. Что совершенно ясно, так это то, что Путин сегодня более слабая и более уменьшенная фигура, чем месяц назад. И, наоборот, сегодня НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо на моей памяти", - высказался он.