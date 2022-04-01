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Окупанти з награбованим йдуть з Київської області, на Донбасі ЗСУ відбили 7 атак, - зведення Генштабу

Фото: український військовий (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що війська російських окупантів продовжують покидати Київську область, при цьому забираючи викрадені авто та награбоване. У східних областях на початок 37-ї доби війни тривають активні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Наші військові спостерігають продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київська область у бік держкордону з Білоруссю.

"Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли, що на тимчасово зайнятих територіях рашисти обмежують рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення своїх солдатів, тримаючи в заручниках місцевих жителів і активістів. Крім того, окупанти продовжують мародерство і насильство.

"В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях", - додали в штабі.

Українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили 7 ворожих атак. Бійці ЗСУ знищили 3 російські танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи, збили БПЛА типу "Орлан-10".

"Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав ситуацію на південному напрямку і на Донбасі "вкрай складною".

Також ми писали про те, що глава Генерального штабу ЗС Британії розповів про провал плану Путіна захопити Київ і всю Україну.

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