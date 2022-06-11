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Оккупанты начали выдавать жителям Херсона российские паспорта, - росСМИ

Фото: оккупанты начали выдавать жителям Херсона российские паспорта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия начала выдавать свои паспорта украинцам в Херсоне. Документ получили 25 жителей города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

Также паспорт России получил и коллаборант Владимир Сальдо, которого оккупанты "назначили" главой фейковой администрации Херсона

"Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно быстрее паспорт и гражданство (России, - ред.) Самый желанный подарок в канун дня России", - заявил предатель.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что, сегодня, 11 июня, российские оккупанты начали выдавать свои паспорта и в Мелитополе.

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