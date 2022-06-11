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Окупанти почали видавати жителям Херсону російські паспорти, - росЗМІ

Фото: окупанти почали видавати жителям Херсону російські паспорти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія почала видавати свої паспорти українцям в Херсоні. Документ отримали 25 жителів міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

Також паспорт Росії отримав й колаборант Володимир Сальдо, якого окупанти "назначили" головою фейкової адміністрації Херсона

"Всі наші товариші-херсонці хочуть отримати якнайшвидше паспорт та громадянство (Росії, - ред.) Найбажаніший подарунок напередодні дня Росії", - заявив зрадник.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що, сьогодні, 11 червня, російські окупанти також почали видавати свої паспорти й в Мелітополі.

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