Оккупанты начали строить фортификационные сооружения в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупационные войска начали строить фортификационные сооружения, простирающиеся в направлении Мангуша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Вместе с жилым кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное развитие фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники - за 300-400 метров от забора "нового микрорайона", - написал он.
Андрющено отметил, что эта территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".
"Живой щит - типичная тактика оккупантов", - написал он.
Также Андрющенко предупредил мариупольцев, которые собираются заселяться в новые дома, что в них нет подвалов или бомбоубежищ в пешем доступе.
Напомним, украинцев возвращают из России в Мариуполь. Это первый факт обратной депортации.
Между тем в Мариуполе продолжается скрытая мобилизация. Мужчин пытаются заманить якобы на работу, а потом отправляют воевать против Украины.