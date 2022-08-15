Оккупанты начали строить фортификационные сооружения в Мариуполе

"Вместе с жилым кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное развитие фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники - за 300-400 метров от забора "нового микрорайона", - написал он.

Андрющено отметил, что эта территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".

"Живой щит - типичная тактика оккупантов", - написал он.

Также Андрющенко предупредил мариупольцев, которые собираются заселяться в новые дома, что в них нет подвалов или бомбоубежищ в пешем доступе.