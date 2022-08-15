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Окупанти почали будувати фортифікаційні споруди у Маріуполі

Фото: окупанти почали будувати фортифікаційні споруди у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Маріуполі російські окупаційні війська почали будувати фортифікаційні споруди, що простягаються у напрямку Мангушу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Разом з житловим кварталом Міноборони Росії в напряму Мангушу почало активну розбудову фортифікаційних споруд. Як ми й казали, спираючись на наші джерела - за 300-400 метрів від паркану "нового мікрорайону"", - написав він.

Андрющено зазначив, що ця територія забудови відсутня на всіх розрекламованих планах по "відновленню Маріуполя".

"Живий щит - типова тактика окупантів", - написав він.

Також Андрющенко попередив маріупольців, які збираються заселятися у нові будинки, що в них немає підвалів чи бомбосховищ в пішому доступі.

Нагадаємо, українців повертають з Росії до Маріуполя. Це перший факт зворотної депортації.

Тим часом у Маріуполі продовжується прихована мобілізація. Чоловіків намагаються заманити нібито на роботу, а потім відправлють воювати проти України.

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Маріуполь