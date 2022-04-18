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Оккупанты начали наступательные действия в Восточной операционной зоне, - Генштаб

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Понедельник 18 апреля 2022 19:21
Оккупанты начали наступательные действия в Восточной операционной зоне, - Генштаб Фото: оккупанты начали наступательные действия в Восточной операционные зоне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВСУ фиксируют признаки начала наступательных операций со стороны российских военных. Противник активизировал наступательные действия на ряде направлений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия", - пишет пресс-служба.

С целью усиления наступательных действий оккупанты формируют дополнительные подразделения на территории Ростовской области и временно оккупированной территории Крыма.

"Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования - до 24 апреля этого года", - добавляет пресс-служба.

Наступательные действия со стороны противников активизировались на направлениях:

  • Северодонецком;
  • Попаснянском;
  • Кураховском;
  • Запорожском.

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