Окупанти розпочали наступ на Донбасі, - Генштаб
ЗСУ фіксують ознаки початку наступальних операцій з боку російських військових. Противник активізував наступальні дії на низці напрямків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії", - пише пресслужба.
З метою посилення наступальних дій окупанти формують додаткові підрозділи на території Ростовської області й тимчасово окупованій території Криму.
"Планується їх використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року", - додає пресслужба.
Наступальні дії з боку противників активізувались на напрямках:
- Сєверодонецькому;
- Попаснянському;
- Курахівському;
- Запорізькому.
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