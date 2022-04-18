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Окупанти розпочали наступ на Донбасі, - Генштаб

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Понеділок 18 квітня 2022 19:21
Окупанти розпочали наступ на Донбасі, - Генштаб Фото: окупанти розпочали наступальні дії в Східній операційні зоні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЗСУ фіксують ознаки початку наступальних операцій з боку російських військових. Противник активізував наступальні дії на низці напрямків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії", - пише пресслужба.

З метою посилення наступальних дій окупанти формують додаткові підрозділи на території Ростовської області й тимчасово окупованій території Криму.

"Планується їх використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року", - додає пресслужба.

Наступальні дії з боку противників активізувались на напрямках:

  • Сєверодонецькому;
  • Попаснянському;
  • Курахівському;
  • Запорізькому.

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