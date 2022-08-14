Оккупанты начали массовую фильтрацию в Мелитополе: ищут партизан

Российские оккупанты проводят массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли. Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага", - написал он.
Также Федоров отметил, что из-за атаки по железнодорожному мосту на юго-западном направлении от Мелитополя оккупанты не могут перебрасывать свои эшелоны со стороны Крыма.
Как сообщалось раньше, украинские партизаны взорвали железнодорожный мост под Мелитополем. Он частично уничтожен.
Кроме того, Федоров сообщал, что командование российской армии передислоцируются в Мелитополь после подрыва мостов в Херсонской области.
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