RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти почали масову фільтрацію у Мелітополі: шукають партизанів

Фото: окупанти почали масову фільтрацію у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти проводять масові фільтраційні заходи у Мелітополі та найближчих населених пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Від учора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли. Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога", - написав він.

Також Федоров зазначив, що через атаку по залізничному мосту на південно-західному напрямку від Мелітополя окупанти не можуть перекидати свої ешелони зі сторони Криму.

Як повідомлялося раньше, українські партизани підірвали залізничний міст під Мелітополем. Він частково знищений.

Окрім того, Федоров повідомляв, що командування російської армії передислокуються до Мелітополя після підриву мостів у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь