UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты начали массированное наступление под Запорожьем, - глава ОВА

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские военные начали массированное наступление на территории Запорожской области. Жителей прифронтовых населенных пунктов призвали эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Старуха в эфире телемарафона.

"Вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону", - сказал Старух.

Он также рассказал, что был разработан план эвакуации, в рамках которого эвакуировали женщин и детей из Гуляйполя, Орехова, Камышевахи и других населенных пунктов.

При этом некоторые местные жители все же отказались уезжать из своих домов и теперь они находятся в опасности. Старух призвал всех эвакуироваться.

"К сожалению, не все отнеслись с пониманием, остались некоторые пожилые люди, их гораздо труднее эвакуировать. Рекомендуем, чтобы женщины, дети и пожилые люди выезжали с линии столкновения в областной центр", - заявил глава Запорожской ОВА.

Старух добавил, что уже просчитано, на размещение какого количества людей хватит мощностей. Всего в запорожских коммунальных учреждениях проживают 28 тысяч перемещенных украинцев.

Пока город выдерживает, но, по словам Старуха, лучше, чтобы женщины и дети находились в более спокойных регионах.

Напомним, в Кабмине заявили, что переселенцы, которые вернутся в разрушенные дома, тоже получат помощь от государства.

Мы также писали о том, что из Лисичанска Луганской области эвакуируют людей с ограниченными возможностями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЗапорожская область