Оккупанты начали массированное наступление под Запорожьем, - глава ОВА

"Вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону", - сказал Старух.

Он также рассказал, что был разработан план эвакуации, в рамках которого эвакуировали женщин и детей из Гуляйполя, Орехова, Камышевахи и других населенных пунктов.

При этом некоторые местные жители все же отказались уезжать из своих домов и теперь они находятся в опасности. Старух призвал всех эвакуироваться.

"К сожалению, не все отнеслись с пониманием, остались некоторые пожилые люди, их гораздо труднее эвакуировать. Рекомендуем, чтобы женщины, дети и пожилые люди выезжали с линии столкновения в областной центр", - заявил глава Запорожской ОВА.

Старух добавил, что уже просчитано, на размещение какого количества людей хватит мощностей. Всего в запорожских коммунальных учреждениях проживают 28 тысяч перемещенных украинцев.

Пока город выдерживает, но, по словам Старуха, лучше, чтобы женщины и дети находились в более спокойных регионах.