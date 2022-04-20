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Окупанти розпочали масований наступ під Запоріжжям, - голова ОВА

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські військові почали масований наступ на території Запорізької області. Жителів прифронтових населених пунктів закликали евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Старуха в ефірі телемарафону.

"Ворожі війська суттєво активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Противник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", - сказав Старух.

Він також розповів, що був розроблений план евакуації, в рамках якого евакуювали жінок і дітей з Гуляйполя, Оріхова, Комишувахи та інших населених пунктів.

При цьому деякі місцеві жителі все ж відмовилися їхати зі своїх будинків і тепер вони знаходяться в небезпеці. Старух закликав усіх евакуюватися.

"На жаль, не всі поставилися з розумінням, залишилися деякі літні люди, їх набагато важче евакуювати. Рекомендуємо, щоб жінки, діти і літні люди виїжджали з лінії зіткнення в обласний центр", - заявив глава Запорізької ОВА.

Старух додав, що вже прораховано, на розміщення якої кількості людей вистачить потужностей. Всього в запорізьких комунальних установах проживають 28 тисяч переміщених українців.

Поки місто витримує, але, за словами Старуха, краще, щоб жінки і діти перебували в більш спокійних регіонах.

Нагадаємо, в Кабміні заявили, що переселенці, які повернуться в зруйновані будинки, теж отримають допомогу від держави.

Ми також писали про те, що з Лисичанська Луганської області евакуюють людей з обмеженими можливостями.

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