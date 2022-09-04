UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты уже начали бежать из Крыма, это правильный выбор, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Сине-желтый флаг и свободная жизнь вскоре вернутся в Крым. Украинские воины освободят от оккупантов каждый метр нашей земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Вооруженные силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги именно для этого (освобождения Крыма - ред.). Эти шаги можно услышать. И все видят - оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для них всех", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из самих лучших и комфортных мест в Европе.

Президент также напомнил, что 4 сентября - годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.

"Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, - это защитой своего народа и своей страны - Украины", - добавил политик.

Напомним, за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы. Оккупанты объясняют их работой систем ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины