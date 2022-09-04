RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вже почали втікати з Криму, це правильний вибір, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Синьо-жовтий прапор і вільне життя невдовзі повернуться у Крим. Українські воїни звільнять від окупантів кожен метр нашої землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього (звільнення Криму - ред.). Ці кроки можна почути. І всі бачать - окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна поверне свободу Криму і зробить його одним із найкращих і найкомфортніших місць у Європі.

Президент також нагадав, що 4 вересня - річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.

"Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, - це захистом свого народу та своєї країни - України", - додав політик.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів на території Криму почастішали вибухи. Окупанти пояснюють їх роботою систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України