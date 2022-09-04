Окупанти вже почали втікати з Криму, це правильний вибір, - Зеленський
Синьо-жовтий прапор і вільне життя невдовзі повернуться у Крим. Українські воїни звільнять від окупантів кожен метр нашої землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього (звільнення Криму - ред.). Ці кроки можна почути. І всі бачать - окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, Україна поверне свободу Криму і зробить його одним із найкращих і найкомфортніших місць у Європі.
Президент також нагадав, що 4 вересня - річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.
"Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, - це захистом свого народу та своєї країни - України", - додав політик.
Нагадаємо, за останні кілька тижнів на території Криму почастішали вибухи. Окупанти пояснюють їх роботою систем ППО.
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