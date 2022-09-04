Окупанти вже почали втікати з Криму, це правильний вибір, - Зеленський

Синьо-жовтий прапор і вільне життя невдовзі повернуться у Крим. Українські воїни звільнять від окупантів кожен метр нашої землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього (звільнення Криму - ред.). Ці кроки можна почути. І всі бачать - окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна поверне свободу Криму і зробить його одним із найкращих і найкомфортніших місць у Європі.

Президент також нагадав, що 4 вересня - річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.

"Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, - це захистом свого народу та своєї країни - України", - додав політик.