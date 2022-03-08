Оккупанты начали атаку на Мариуполь, не выпуская людей из города, - полк "Азов"

Российские оккупанты после открытия гуманитарного коридора в Мариуполе начали атаку на город. Захватчики не выпускают мирное население.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полка "Азов".
Отмечается, что для безопасной эвакуации населения украинские военные расчистили дороги от мин, сняли инженерные заграждения и подготовили маршрут для выезда. Однако Россия снова сорвала договоренности и начала атаку Мариуполя.
"Просто сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что российская сторона согласовала создание гуманитарного коридора Мариуполь - Запорожье.
Также отметим, что сегодня заработал зеленый коридор в Сумах.
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