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Окупанти розпочали атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - полк "Азов"

Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти після відкриття гуманітарного коридору в Маріуполі почали атаку на місто. Загарбники не випускають мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полку "Азов".

Зазначається, що для безпечної евакуації населення українські військові розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження та підготували маршрут для виїзду. Проте Росія знову зірвала домовленості та почала атаку Маріуполя.

"Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що російська сторона погодила створення гуманітарного коридору Маріуполь - Запоріжжя.

Також зазначимо, що сьогодні запрацював зелений коридор в Сумах.

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