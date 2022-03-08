В Сумах начался первый этап эвакуации

В Сумах во вторник, 8 марта, был создан зеленый коридор. В городе начался первый этап эвакуации мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram.

На опубликованных кадрах заметно, что людей вывозят на автобусах с красным крестом. Эвакуация будет проходить по маршруту: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава.

"Сумам предоставлен зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. В регионе объявили режим прекращения огня.

Кроме того, по словам министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, Украина направила на согласование маршруты эвакуации из Киева, Киевской области, Волновахи, Мариуполя, Харькова и Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.