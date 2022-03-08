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В Сумах начался первый этап эвакуации

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Сумы, Вторник 08 марта 2022 10:43
В Сумах начался первый этап эвакуации Фото: в Сумах открыли зеленый коридор (фото t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах во вторник, 8 марта, был создан зеленый коридор. В городе начался первый этап эвакуации мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram.

"Сумам предоставлен зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах заметно, что людей вывозят на автобусах с красным крестом. Эвакуация будет проходить по маршруту: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Напомним, что Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. В регионе объявили режим прекращения огня.

Кроме того, по словам министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, Украина направила на согласование маршруты эвакуации из Киева, Киевской области, Волновахи, Мариуполя, Харькова и Харьковской области.

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