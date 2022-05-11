Оккупанты не могут проводить морскую десантную операцию в Одессе, - спикер ОВА

Нынешняя ночь прошла хоть с сигналами воздушной тревоги в Одессе и области, но без обстрелов, отметил он.

"Враг не готов ни физически, ни морально совершать военно-морскую десантную операцию. Вероятность ракетных ударов со стороны рашистов остается высокой - "дед кабаев" пока не успокаивается от своих поражений на фронте", - сообщал Братчук.

Спикер ОВА также призвал одесситов не забывать о минно-взрывной опасности на черноморском побережье.

"После нескольких дней сумасшедших ракетных атак по Одессе и нашему региону враг отошел. Но пытается давить на нас психологически. Снова забрасывает очередные фейки - сейчас якобы о проблеме с питьевой, технической водой, и говорит о том, что после обстрелов воды в Одессе не будет. Над этим работают российские подразделения ИПСО, чтобы посеять среди нас панику... Но нас не сломает никакая фейковость информационных сообщений", - отметил Братчук.