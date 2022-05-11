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Оккупанты не могут проводить морскую десантную операцию в Одессе, - спикер ОВА

Фото: Одесса (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты не имеют сил и возможностей для высадки десанта в Одессе и области. При этом в регионе остается высокой угроза нанесения врагом новых ракетных ударов.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его утреннее обращение.

Нынешняя ночь прошла хоть с сигналами воздушной тревоги в Одессе и области, но без обстрелов, отметил он.

"Враг не готов ни физически, ни морально совершать военно-морскую десантную операцию. Вероятность ракетных ударов со стороны рашистов остается высокой - "дед кабаев" пока не успокаивается от своих поражений на фронте", - сообщал Братчук.

Спикер ОВА также призвал одесситов не забывать о минно-взрывной опасности на черноморском побережье.

"После нескольких дней сумасшедших ракетных атак по Одессе и нашему региону враг отошел. Но пытается давить на нас психологически. Снова забрасывает очередные фейки - сейчас якобы о проблеме с питьевой, технической водой, и говорит о том, что после обстрелов воды в Одессе не будет. Над этим работают российские подразделения ИПСО, чтобы посеять среди нас панику... Но нас не сломает никакая фейковость информационных сообщений", - отметил Братчук.

Ранее сообщалось, что 9 мая вечером Одесса подверглась российской ракетной атаке, в результате чего загорелся торговый центр.

Напомним, последние дни Одесса подвергается массированным ракетным атакам - оккупанты ведут обстрелы из акватории Черного моря и территории оккупированного Крыма.

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