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Окупанти не можуть проводити морську десантну операцію в Одесі, - спікер ОВА

Фото: Одеса (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти не мають сил і можливостей для висадки десанту в Одесі та області. При цьому в регіоні залишається високою загроза нанесення ворогом нових ракетних ударів.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає РБК-Україна з посиланням на його ранкове звернення.

Нинішня ніч пройшла хоч зі сигналами повітряної тривоги в Одесі та області, але без обстрілів, зазначив він.

"Ворог не готовий ні фізично, ні морально здійснювати військово-морську десантну операцію. Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою - "дід кабаєв" поки не заспокоюється від своїх поразок на фронті", - повідомляв Братчук.

Спікер ОВА також закликав одеситів не забувати про мінно-вибухову небезпеку на чорноморському узбережжі.

"Після декількох днів скажених ракетних атак по Одесі та нашому регіону ворог відійшов. Але намагається тиснути на нас психологічно. Знову закидає чергові фейки - зараз нібито про проблему з питною, технічною водою, і говорить про те, що після обстрілів води в Одесі не буде. Над цим працюють російські підрозділи ІПСО, щоб посіяти серед нас паніку... Але нас не зламає жодна фейковість інформаційних повідомлень", - зауважив Братчук.

Раніше повідомлялося, що 9 травня ввечері Одеса зазнала російську ракетну атаку, в результаті чого загорівся торговий центр.

Нагадаємо, останні дні Одеса піддається масованим ракетним атакам - окупанти ведуть обстріли з акваторії Чорного моря та території окупованого Криму.

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