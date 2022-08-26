Смогут ли оккупанты провести "референдум": ответ ГУР Минобороны

Подготовка россиян к так называемым "референдумам" на оккупированных территориях почти завершена. Впрочем, их проведение будет зависеть от ситуации на фронте и того, сможет ли враг сломить сопротивление украинцев.

Даты могут быть разными

"Если говорить о "референдумах", они могут состояться на разных территориях. Во-первых, это так называемые "ЛНР" и "ДНР". Там Россия уже несколько определила их статус, признав эти незаконные образования. Идет речь прежде всего о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей",- отметил Скибицкий.

По его словам, даты проведения псевдореферендумов могут быть разными.

"Например, 11 сентября, когда у них единый день голосования в Российской Федерации. Это могут быть и другие варианты. Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все процессы, которые там происходят. На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, которые касаются подготовки к "референдуму", почти завершены", - рассказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что на временно оккупированные территории постоянно приезжают российские политики, чиновники, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса голосования.

"Для них желательно провести это все в один день. Но это будет зависеть от ситуации на фронте. Потому что если мы говорим о Донецкой области, то противнику так и не удалось захватить всю ее территорию и выйти на ее админграницы. И во-вторых, это будет зависеть от того, насколько им удастся создать картинку всенародной поддержки и т. д.", - говорит Скибицкий.

Он также обратил внимание, что с 1 сентября все оккупированные территории по указанию Москвы переходят на обучение по российской программе. Сейчас активно завозятся для этого учебники, а также "готовят" и учителей как преподавать по российским программам.

Планирует ли враг "референдум" в Харьковской области?

"Там (в Харьковской области - ред.) были разные подходы относительно возможности проведения псевдореферендумов. Но там, во-первых, небольшая территория захвачена. А во-вторых, им же нужна вся Харьковская область. Ведь проведение любого референдума без Харькова и создание какой-то так называемой "Харьковской народной республики" и т.д. не будет иметь в дальнейшем никакого успеха", - пояснил Скибицкий.

Почему именно Запорожская и Херсонская области?

Как отметил представитель ГУР, активная подготовка наблюдается на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей из-за того, что там захвачены два крупных города - Мелитополь и Бердянск и там наблюдается подготовка к "референдуму", процесс является заметным.

"Паспортизации, выдачи российских паспортов. По нашим данным, например, в Бердянске уже выдано 800 паспортов. Даже дети, которым исполнилось 14 лет, тоже начинают получать российские паспорта", - подчеркивает Скибицкий.

По его словам, несмотря на то, что противнику не удалось захватить всю территорию Запорожской области, процесс определения судьбы этих оккупированных территорий идет и возможно, они будут присоединены к так называемой "ДНР", не исключен и другой формат.

"Это, пожалуй, будет определяться в последний момент, когда они решат, что делать: или сразу присоединять к РФ, например, до оккупированного Крыма, или создавать так называемые "народные республики", или, например, присоединять Запорожскую область к "ДНР". Это, очевидно, будет определяться на финальном этапе, что именно написать в бюллетенях для так называемого голосования", - рассказал Скибицкий.

На вопрос журналиста, может ли процесс "референдума" состояться 11 сентября, представитель ГУР обратил внимание на ряд "критериев" оккупантов.

"Они же планируют голосовать не только на избирательных участках, но и проводить голосование онлайн через интернет. Бюллетени - это пару ночей и они будут напечатаны. А если говорить о готовности к "референдуму" - то она довольно высокая, почти на 90% все готово. Но тут же дело не в том - как проводить или не проводить. Для них важны сама дата, когда это нужно сделать, и "результаты", которые нужно огласить. Мы же понимаем, что это фикция и псевдореферендум.

Подробнее о планах Кремля по поводу войны в Украине, о том, что происходит на Запорожской АЭС и есть ли угроза из Беларуси читайте в субботу, 27 августа в интервью Вадима Скибицкого для РБК-Украина.