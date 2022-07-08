Оккупанты могут наступать на Славянск и Краматорск с трех сторон, — ISW

Российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада, от выступа в их позициях в районе Барвенкова.

Аналитики института также отмечают, что войска РФ 7 июля по-прежнему проводили ограниченные попытки наступления и наносили воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта. По мнению экспертов, российские силы восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели, или месяцы. Потому ожидать крупных наступательных операций от оккупантов не стоит.

Эксперты ISW также отмечают активность украинских партизан в районе Мелитополя. Эти партизаны 7 июля взорвали железнодорожный мост на участке между Новобогдановкой и Троицким, то есть между Мелитополем и линией фронта. 3 июля партизаны взорвали железнодорожный мост близ линии фронта, в Любимовке, а днем раньше пустили под Мелитополем под откос поезд с боеприпасами.