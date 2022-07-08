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Оккупанты могут наступать на Славянск и Краматорск с трех сторон, — ISW

Фото: войска РФ могут наступать на Славянск и Краматорск с трех сторон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада, от выступа в их позициях в районе Барвенкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Аналитики института также отмечают, что войска РФ 7 июля по-прежнему проводили ограниченные попытки наступления и наносили воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта. По мнению экспертов, российские силы восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели, или месяцы. Потому ожидать крупных наступательных операций от оккупантов не стоит.

Эксперты ISW также отмечают активность украинских партизан в районе Мелитополя. Эти партизаны 7 июля взорвали железнодорожный мост на участке между Новобогдановкой и Троицким, то есть между Мелитополем и линией фронта. 3 июля партизаны взорвали железнодорожный мост близ линии фронта, в Любимовке, а днем раньше пустили под Мелитополем под откос поезд с боеприпасами.

Напомним, 7 июля, примерно в 17:30 жители Харькова услышали звуки взрывов. Позже сообщили о "прилетах". При этом число жертв постоянно увеличивается. Еще в 18:45 стало известно о четырех пострадавших и двух погибших.

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