Окупанти можуть наступати на Слов'янськ і Краматорськ з трьох сторін, - ISW

Російські війська можуть спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ не тільки з півночі і Сходу, а й із Заходу, від виступу в їх позиціях в районі Барвінкова.

Аналітики інституту також відзначають, що війська РФ 7 липня як і раніше проводили обмежені спроби наступу і наносили повітряні, артилерійські й ракетні удари по всій лінії фронту. На думку експертів, російські сили відновлюють сили й створюють умови для нових істотних наступів в найближчі тижні, або місяці. Тому очікувати великих наступальних операцій від окупантів не варто.

Експерти ISW також відзначають активність українських партизанів в районі Мелітополя. Ці партизани 7 липня підірвали залізничний міст на ділянці між Новобогданівкою і Троїцьким, тобто між Мелітополем і лінією фронту. 3 липня партизани підірвали залізничний міст поблизу лінії фронту, в Любимівці, а днем раніше пустили під Мелітополем під укіс поїзд з боєприпасами.