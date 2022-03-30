Оккупанты минируют Украину запрещенными минами, которые реагируют на вибрацию от человеческих шагов
Российские оккупанты стали минировать территорию Украины минами ПОМ-3 "Медальон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
В частности, в Харьковской и Сумской областях зафиксированы случаи использования мин с сейсмическим датчиком. Такая мина оснащается специальным электронным блоком, который отвечает за обработку сигналов с сейсмического датчика цели и управление боевой частью.
Мина срабатывает и взрывается, когда электронный сейсмический датчик фиксирует вибрацию почвы от шагов человека. Боевая часть мины вылетает на полметра высотой и взрывается.
"Если увидите такую мину - ни в коем случае не подходите близко, не подпускайте других лиц и сообщите представителей Национальной полиции Украины или представителей других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.
Оккупанты минируют Украину минами ПОМ-3 "Медальон" (t.me/dsszzi_official)
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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