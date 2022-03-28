ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий

Новина українською →
Харьковская область , Понедельник 28 марта 2022 14:23
В Харьковской области оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий Оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий (facebook.com)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине оккупанты прибегают к минированию территории залповыми дистанционными системами. В частности, в Харьковской области враг использует систему минирования "Земледелие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

В частности, в Харьковской области российские войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

Соответствующая система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. В частности, машина работает, как реактивная система залпового огня, но вместо взрыва ракеты - устанавливает много дистанционных мин за единицу времени.

Кроме того, оккупанты за очень короткий срок могут заминировать значительные площади.

"Российские боевики осуществляют минирование неконтролируемо и независимо от места или территории осуществления боевых действий, что представляет большую опасность прежде всего для мирного населения", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, такие действия оккупантов нарушают Протокол о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Призываю международную отреагировать на факт использования страной-оккупантом запрещенных видов вооружения и усиливать санкции для полного прекращения военной агрессии со стороны РФ", - написала омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что военные РФ терроризируют жителей временно оккупированных территорий.

Также мы писали, что в России проблема с техникой для войны.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Вторжение России в Украину
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров