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Окупанти мінують Україну забороненими мінами, які реагують на вібрацію від людських кроків

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Україна, Середа 30 березня 2022 18:11
Окупанти мінують Україну забороненими мінами, які реагують на вібрацію від людських кроків Окупанти мінують Україну мінами ПОМ-3 "Медальйон" (t.me/dsszzi_official)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти стали мінувати територію України мінами ПОМ-3 "Медальйон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Зокрема, у Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання мін із сейсмічним датчиком. Така міна оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

Міна спрацьовує і вибухає, коли електронний сейсмічний датчик фіксує вібрацію ґрунту від кроків людини. Бойова частина міни вилітає на півметра заввишки та вибухає.

"Якщо побачите таку міну - у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте представників Національної поліції України або представників інших силових структур України", - йдеться у повідомленні.

Окупанти мінують Україну забороненими мінами, які реагують на вібрацію від людських кроківОкупанти мінують Україну забороненими мінами, які реагують на вібрацію від людських кроківОкупанти мінують Україну мінами ПОМ-3 "Медальйон" (t.me/dsszzi_official)

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області окупанти використовують залпові дистанційні системи для мінування територій.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 35-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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