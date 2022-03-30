Окупанти мінують Україну забороненими мінами, які реагують на вібрацію від людських кроків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Зокрема, у Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання мін із сейсмічним датчиком. Така міна оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

Міна спрацьовує і вибухає, коли електронний сейсмічний датчик фіксує вібрацію ґрунту від кроків людини. Бойова частина міни вилітає на півметра заввишки та вибухає.

"Якщо побачите таку міну - у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте представників Національної поліції України або представників інших силових структур України", - йдеться у повідомленні.

Окупанти мінують Україну мінами ПОМ-3 "Медальйон" (t.me/dsszzi_official)