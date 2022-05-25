Оккупанты в Мелитополе отключили мобильную связь, - Запорожская ОВА

В Мелитополе, согласно сообщениям местных, враг отключил сотовую связь, в частности, из-за передислокации военной техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.
Отмечается, в течение последних суток по проспекту Мелитополя большая колонна военной техники пошла на Херсонское направление. Кроме того, оккупанты установили в городе дополнительный блокпост: выставили автоматчиков, военные машины и выборочно проверяют авто.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. Количество пострадавших и погибших уточняется.
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