Окупанти в Мелітополі відключили мобільний зв'язок, - Запорізька ОВА

У Мелітополі, згідно з повідомленнями місцевих, ворог відключив стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.
Зазначається, протягом останньої доби по проспекту Мелітополя велика колона військової техніки пішла на херсонський напрямок. Крім того, окупанти встановили в місті додатковий блокпост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.
Нагадавши, в тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Кількість постраждалих і загиблих уточнюється.
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