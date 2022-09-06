Оккупанты в Мелитополе искусственно обесценивают гривну, - Федоров

На временно захваченных территориях Запорожской области оккупационные власти искусственно обесценивают гривну, устанавливая свой курс.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона новостей.
"Утвердили распоряжение фейкового головы, гауляйтера Балицкого, и курс гривны теперь не 1 к 2, а 1 к 1,25. Тем самым они пытаются обесценить гривну, потому что не могут вывести ее из обращения", - сказал Федоров.
По словам мэра Мелитополя, на временно захваченных территориях более 70% розничных торговых операций совершается за гривны и только около 30% - за рубли.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Мелитополе начали раздавать местным жителям повестки в военкомат.
Напомним, в ночь на 2 сентября ВСУ атаковали две локации оккупантов в Мелитополе, после чего вражеские боеприпасы детонировали несколько часов.
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