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Оккупанты в Мелитополе искусственно обесценивают гривну, - Федоров

Фото: оккупанты в Мелитополе специально обесценивают гривну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На временно захваченных территориях Запорожской области оккупационные власти искусственно обесценивают гривну, устанавливая свой курс.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона новостей.

"Утвердили распоряжение фейкового головы, гауляйтера Балицкого, и курс гривны теперь не 1 к 2, а 1 к 1,25. Тем самым они пытаются обесценить гривну, потому что не могут вывести ее из обращения", - сказал Федоров.

По словам мэра Мелитополя, на временно захваченных территориях более 70% розничных торговых операций совершается за гривны и только около 30% - за рубли.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Мелитополе начали раздавать местным жителям повестки в военкомат.

Напомним, в ночь на 2 сентября ВСУ атаковали две локации оккупантов в Мелитополе, после чего вражеские боеприпасы детонировали несколько часов.

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МелитопольВторжение России в УкраинуДевальвация гривны