Оккупанты в Мелитополе искусственно обесценивают гривну, - Федоров

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона новостей.

"Утвердили распоряжение фейкового головы, гауляйтера Балицкого, и курс гривны теперь не 1 к 2, а 1 к 1,25. Тем самым они пытаются обесценить гривну, потому что не могут вывести ее из обращения", - сказал Федоров.

По словам мэра Мелитополя, на временно захваченных территориях более 70% розничных торговых операций совершается за гривны и только около 30% - за рубли.