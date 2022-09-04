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Оккупанты начали раздавать повестки жителям Мелитополя

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Мелитополь, Воскресенье 04 сентября 2022 17:15
Оккупанты начали раздавать повестки жителям Мелитополя Фото: мелитопольцам россияне начали раздавать повестки (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты в Мелитополе (Запорожская области) начали раздавать местным жителям повестки в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"Во временно оккупированном Мелитополе местным жителям рашисты начали выдавать повестки и заставляют воевать за РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в захваченном Мариуполе (Донецкая область) россияне начали открытую мобилизацию, рассылая смс и предлагая зарплату. Потенциальным предателям предлагают якобы по 200-300 тысяч рублей в месяц.

В то же время замминистра обороны Украины Анна Маляр завила, что президент России Владимир Путин намерен увеличить свою армию за счет выпускников на оккупированных территориях.

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