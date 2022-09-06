Окупанти в Мелітополі штучно знецінюють гривню, - Федоров

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону новин.

"Затвердили розпорядження фейкового голови, гауляйтера Балицького, і курс гривні тепер не 1 до 2, а 1 до 1,25. Тим самим вони намагаються знецінити гривню, тому що не можуть вивести її з обігу", - сказав Федоров.

За словами мера Мелітополя, на тимчасово захоплених територіях понад 70% роздрібних торгових операцій відбувається за гривні й тільки близько 30% - за рублі.