ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты в Мелитополе искусственно обесценивают гривну, - Федоров

Новина українською →
Мелитополь, Вторник 06 сентября 2022 19:50
Оккупанты в Мелитополе искусственно обесценивают гривну, - Федоров Фото: оккупанты в Мелитополе специально обесценивают гривну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На временно захваченных территориях Запорожской области оккупационные власти искусственно обесценивают гривну, устанавливая свой курс.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона новостей.

"Утвердили распоряжение фейкового головы, гауляйтера Балицкого, и курс гривны теперь не 1 к 2, а 1 к 1,25. Тем самым они пытаются обесценить гривну, потому что не могут вывести ее из обращения", - сказал Федоров.

По словам мэра Мелитополя, на временно захваченных территориях более 70% розничных торговых операций совершается за гривны и только около 30% - за рубли.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Мелитополе начали раздавать местным жителям повестки в военкомат.

Напомним, в ночь на 2 сентября ВСУ атаковали две локации оккупантов в Мелитополе, после чего вражеские боеприпасы детонировали несколько часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Вторжение России в Украину Девальвация гривны
NEWS
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России