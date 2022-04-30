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Оккупанты в Мариуполе выдают украденные музейные экспонаты за добытые в бою трофеи, - мэрия

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Мариуполь, Суббота 30 апреля 2022 17:23
Оккупанты в Мариуполе выдают украденные музейные экспонаты за добытые в бою трофеи, - мэрия Фото: один из экспонатов, украденный из музея Мариуполя (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты начали использовать разграбленные экспонаты из музея Мариуполя по своему усмотрению. Так, один из них они представили как "трофей, добытый в бою".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Сегодня по российским пабликам массово пошло это фото, как будто "трофей добыт в бою у украинских военных". На самом деле эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея. Она была похищена на днях вместе с картинами Куинджи и уникальной библиотекой", - написал он.

Советник мэра отметил, что сейчас ждет появление "тачанки", пулемета "Максим" или немецкого МР40 как доказательство нацизма в Мариуполе.

"Фейкометы - грабители…" - констатировал Андрющенко.

Оккупанты в Мариуполе выдают украденные музейные экспонаты за добытые в бою трофеи, - мэрия

Как сообщалось, российские оккупанты не скрывают, что похитили и вывезли в Донецк более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Городские власти готовят обращение в Интерпол.

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