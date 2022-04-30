Окупанти в Маріуполі видають вкрадені музейні експонати за здобуті в бою трофеї, - мерія

Окупанти почали використовувати розграбовані експонати з музею Маріуполя на свій розсуд. Так, один з них вони видали як "трофей, здобутий у бою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Сьогодні по російським паблікам масово пішло це фото, як наче "трофей здобутий в бою у українських військових". Насправді ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Її було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою", - написав він. Радник мера зазначив, що наразі чекає появу "тачанки", кулемета "Максим" або німецької МР40 як доказ нацизму в Маріуполі. "Фейкомети - грабіжники…" - констатував Андрющенко.