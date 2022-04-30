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Окупанти в Маріуполі видають вкрадені музейні експонати за здобуті в бою трофеї, - мерія

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Маріуполь, Субота 30 квітня 2022 17:23
Окупанти в Маріуполі видають вкрадені музейні експонати за здобуті в бою трофеї, - мерія Фото: один із експонатів, викрадений із музею Маріуполя (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти почали використовувати розграбовані експонати з музею Маріуполя на свій розсуд. Так, один з них вони видали як "трофей, здобутий у бою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Сьогодні по російським паблікам масово пішло це фото, як наче "трофей здобутий в бою у українських військових". Насправді ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Її було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою", - написав він.

Радник мера зазначив, що наразі чекає появу "тачанки", кулемета "Максим" або німецької МР40 як доказ нацизму в Маріуполі.

"Фейкомети - грабіжники…" - констатував Андрющенко.

Окупанти в Маріуполі видають вкрадені музейні експонати за здобуті в бою трофеї, - мерія

Як повідомлялось, російські окупанти не приховують, що викрали та вивезли в Донецьк більше 2 тис. унікальних експонатів з музеїв Маріуполя. Міська влада готує звернення до Інтерполу.

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