Оккупанты в Мариуполе инсценируют задержание "азовцев" для запугивания

"Так, вчера утром в районе Утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест "азовцев". Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка "Азов" были "арестованы" без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских. Хорошая попытка. Но нет. Еще один факт использования украденной оккупантами формы полка "Азов" с базы в Урзуфе", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее городской совет Мариуполя сообщил, что на сцене филармонии готовят клетки для украинских пленных, где оккупанты хотят устроить показательные судилища над нашими защитниками.

Разведка считает, что такими показательными акциями противник пытается запугать украинцев.

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