Окупанти в Маріуполі інсценують затримання "азовців" для залякування

"Так, вчора зранку в районі Ранкового ринку на Лівобережжі було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку "Азов" було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ніт. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше міська рада Маріуполя повідомила, що на сцені філармонії готують клітки для українських полонених, де окупанти хочуть влаштувати показові судилища над нашими захисниками.

Розвідка вважає, що такими показовими акціями противник намагається залякати українців.

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