RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в Маріуполі інсценують затримання "азовців" для залякування

Фото: окупанти в Маріуполі інсценують затримання "азовців" для залякування (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти в Маріуполі інсценують так звані затримання бійців "Азову". Через слабу результативність контррозвідки ворог хоче таким чином створити ілюзію "успішної" боротьби з українським спротивом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Так, вчора зранку в районі Ранкового ринку на Лівобережжі було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку "Азов" було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ніт. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше міська рада Маріуполя повідомила, що на сцені філармонії готують клітки для українських полонених, де окупанти хочуть влаштувати показові судилища над нашими захисниками.

Розвідка вважає, що такими показовими акціями противник намагається залякати українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольАзов