Оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными, - горсовет

Российские военные готовят самосуд над украинскими военными в Мариуполе. Расположили тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.
Российские военные расположили на сцене мариупольской камерной филармонии тюремные клетки. С 20 мм диаметром арматуры.
В горсовете отмечаются, что оккупанты готовят самосуд над украинскими военными в сентябре.
"Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и "Красного Креста" вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными”, - заявил городской голова Вадим Бойченко.
Фото: оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными (t.me/mariupolrada)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в больницах Мариуполя фиксируется сверхвысокая смертность пациентов из-за нехватки лекарств и медработников.
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