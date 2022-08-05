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В больницах Мариуполя из-за дефицита лекарств умирает каждый четвертый пациент, - мэрия

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Мариуполь, Пятница 05 августа 2022 13:27
В больницах Мариуполя из-за дефицита лекарств умирает каждый четвертый пациент, - мэрия Фото: в больницах Мариуполя из-за дефицита лекарств умирает каждый четвертый пациент (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В больницах Мариуполя фиксируется сверхвысокая смертность пациентов из-за нехватки лекарств и медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Медицина. Фактически в больницах умирает каждый четвертый пациент. Лекарств не хватает, цинично предлагают "купить" в аптеках, частично принадлежащих приближенным к Пушилину (главарь "ДНР" - ред.) фирмам, частично – Тернавскому, который отдает часть прибыли криминальным структурам Иващенко", - рассказал он.

По словам Андрющенко, чтобы предоставить российским военным "нормальные" условия простых людей размещают по коридорам. Из-за нехватки персонала – фактически бросают в одиночестве. Отсюда и сверхвысокая смертность.

"Инсулинозависимые в самом худшем состоянии. Привезенный из России эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице. Он и "раздает" инсулин в шприцах. Поэтому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует. Просто медицины в городе нет. Никакой, кроме иллюзорной", - отметил он.

Напомним, ранее партизаны в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не похитили оккупанты. Под угрозой также оказались вражеские склады.

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