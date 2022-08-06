Окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими, - міськрада

Російські військові готують самосуд над українськими військовими в Маріуполі. Розташували тюремні клітки на сцені маріупольської філармонії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.
Російські військові розташували на сцені маріупольської камерної філармонії тюремні клітки. З 20 мм діаметром арматури.
В міськраді зазначаються, що окупанти готують самосуд над українськими військовими у вересні.
"Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та "Червоного Хреста" втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими”, - заявив міський голова Вадим Бойченко.
Фото: окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими (t.me/mariupolrada)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у лікарнях Маріуполя фіксується надвисока смертність пацієнтів через брак ліків і медпрацівників.
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