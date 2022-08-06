Окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими, - міськрада

Фото: окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими (Getty Images)

Російські військові готують самосуд над українськими військовими в Маріуполі. Розташували тюремні клітки на сцені маріупольської філармонії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Російські військові розташували на сцені маріупольської камерної філармонії тюремні клітки. З 20 мм діаметром арматури. В міськраді зазначаються, що окупанти готують самосуд над українськими військовими у вересні. "Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та "Червоного Хреста" втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими”, - заявив міський голова Вадим Бойченко. Фото: окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими (t.me/mariupolrada)