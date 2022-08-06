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Окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими, - міськрада

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Субота 06 серпня 2022 14:05
Окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими, - міськрада Фото: окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові готують самосуд над українськими військовими в Маріуполі. Розташували тюремні клітки на сцені маріупольської філармонії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Російські військові розташували на сцені маріупольської камерної філармонії тюремні клітки. З 20 мм діаметром арматури.

В міськраді зазначаються, що окупанти готують самосуд над українськими військовими у вересні.

"Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та "Червоного Хреста" втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими”, - заявив міський голова Вадим Бойченко.

Фото: окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими (t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у лікарнях Маріуполя фіксується надвисока смертність пацієнтів через брак ліків і медпрацівників.

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