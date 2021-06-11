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Оккупанты в Крыму усомнились в качестве пресной воды со дна Азовского моря

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Крым, Пятница 11 июня 2021 21:12
Оккупанты в Крыму усомнились в качестве пресной воды со дна Азовского моря Фото: Сергей Аксенов, "глава" оккупированного Крыма (facebook.com aksenov rk)
Автор: Дмитрий Левицкий

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов усомнился в качестве пресной воды, которую планируют добывать со дна Азовского моря. По его словам, вода с Азовского дна может быть слишком минерализованной.

Об этом сообщило оккупационное СМИ "Вести Крым".

Аксенов пояснил, что в случае, если вода с дна Азовского моря действительно будет очень минерализованной, то ее придется очищать, а этого нет в планах оккупационной администрации.

"Там она (пресная вода - ред.) какая-то есть. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с большой минерализацией, что толку? Это нужно очищать", - заявил он.

Напомним, 21 мая российское научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море. Россияне начали бурить скважины, чтобы найти запасы пресной воды.

Проблемы с водоснабжением Крыма начались в 2014 году после начала российской оккупации. Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Кроме того, украинская власть хочет построить там новую дамбу.

Однако в конце мая в России заявили, что оккупантам якобы удалось снять водную блокаду Крыма. В этом оккупантам помог временный водопровод.

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Новости Украины Общество вода Крым Сергей Аксенов Азовское море
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