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Оккупанты в Крыму отпустили бывшего члена Меджлиса после допроса в ФСБ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В оккупированном Крыму после допроса в ФСБ отпустили бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Менсеитова. Он покинул здание российской спецслужбы и вернулся домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

"51-летнего Эльдара Минситова с инвалидностью 3-й группы допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в своей дом в поселке городского типа Молодежное в Крыму", - уточнили правозащитники.

Как рассказал адвокат, с Менсеитова российские силовики "провели определенный опрос". После этого они привезли бывшего члена Меджлиса домой. "Он находится в уставшем состоянии, но чувствует себя нормально", - добавил защитник.

Напомним, Эльдара Менсеитова российские силовики увезли в неизвестном направлении после обыска у него дома, который прошел в ночь на 8 сентября.

Отметим, оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

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