Окупанти в Криму відпустили колишнього члена Меджлісу після допиту в ФСБ

В окупованому Криму після допиту в ФСБ відпустили колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Ельдара Менсеїтова. Він покинув будівлю російської спецслужби і повернувся додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську Солідарність" .

"51-річного Ельдара Мінсітова з інвалідністю 3 - ї групи допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся до свого будинку в селищі міського типу Молодіжне в Криму", - уточнили правозахисники.

Як розповів адвокат, з Менсеїтова російські силовики "провели певне опитування". Після цього вони привезли колишнього члена Меджлісу додому. "Він знаходиться в втомленому стані, але відчуває себе нормально", - додав захисник.