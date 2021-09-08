ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Правозащитники сообщили о задержании в Крыму бывшего члена Меджлиса

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 10:46
Правозащитники сообщили о задержании в Крыму бывшего члена Меджлиса Фото: силовики в Крыму провели очередные обыски (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

В оккупированном Крыму прошли очередные обыски. В результате задержали бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Менсеитова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Обыски произошли в Симферополе, в поселке Молодежное.

"После следственных мероприятий увезли в неизвестном направлении Менсеитова Эльдара", - говорится в сообщении.

Правозащитникам сообщили, что рядом с домом Менсеитова в 20:30 заметили две машины.

"Когла я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24:00 две легковые машины и Газель приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. Ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают", - сообщили в "Крымскую солидарность".

Напомним, оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Меджлис
NEWS
Сегодня в Украину придет потепление: прогноз на среду
Сегодня в Украину придет потепление: прогноз на среду
DAILY
Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью