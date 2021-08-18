Оккупанты в Крыму отправили в СИЗО еще двух задержанных вчера крымских татар

"Ленинский районный суд" оккупированного Севастополя сегодня отправил на два месяца в СИЗО еще двух задержанных вчера крымских татар. Российские власти их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову .

Она напомнила, что Рустема Мурасова и Заура Абдуллаева оккупационные власти задержали 17 августа после обысков у них дома. "Всего по результатам "следственных действий" были задержаны пять человек, трем из них вчера была избрана аналогичная мера пресечения", - уточнила омбудсмен.

Мурасов и Абдуллаев будут находиться в СИЗО Симферополя до 11 октября текущего года по безосновательному обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Незаконно арестованные крымские татары являются гражданскими активистами. Они систематически посещали политически мотивированные судебные заседания над соотечественниками, поддерживали семьи политзаключенных", - добавила Денисова.

Фото: еще двух задержанных вчера в Крыму активистов арестовали на два месяца (facebook.com/denisovaombudsman)