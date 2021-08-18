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Оккупанты в Крыму отправили в СИЗО еще двух задержанных вчера крымских татар

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Киев, Среда 18 августа 2021 22:28
Оккупанты в Крыму отправили в СИЗО еще двух задержанных вчера крымских татар Фото: еще двух задержанных вчера в Крыму активистов арестовали на два месяца (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Ленинский районный суд" оккупированного Севастополя сегодня отправил на два месяца в СИЗО еще двух задержанных вчера крымских татар. Российские власти их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Она напомнила, что Рустема Мурасова и Заура Абдуллаева оккупационные власти задержали 17 августа после обысков у них дома. "Всего по результатам "следственных действий" были задержаны пять человек, трем из них вчера была избрана аналогичная мера пресечения", - уточнила омбудсмен.

Мурасов и Абдуллаев будут находиться в СИЗО Симферополя до 11 октября текущего года по безосновательному обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Незаконно арестованные крымские татары являются гражданскими активистами. Они систематически посещали политически мотивированные судебные заседания над соотечественниками, поддерживали семьи политзаключенных", - добавила Денисова.

Фото: еще двух задержанных вчера в Крыму активистов арестовали на два месяца (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, российские силовики 17 августа провели обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.

Отметим, троим из ним в тот же день "суд" Симферополя избрал меру пресечения в виде двухмесячного содержания в СИЗО.

На задержание крымчан отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, потребовав их немедленного освобождения.

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